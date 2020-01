– Se llevaron desde monitores, hasta productos de despensa, culpan al jefe de la Tenencia.

H. Zitácuaro Michoacán, 02 de enero de 2020.- Por: Guadalupe Solache Rebollo. Durante la madrugada de este 1 de

enero, varias oficinas que se encuentran en la Jefatura de la Tenencia de San Felipe los Alzati fueron saqueadas,

amantes de lo ajeno rompieron vidrios y con tubos forzaron candados y puertas y se llevaron varios objetos.

Las oficinas afectadas fueron la del Programa Bienestar del Gobierno Federal, el comedor comunitario, la Comisaría

Comunal y la del Jefe de Tenencia; se llevaron documentación oficial como cédulas de registro, monitores,

copiadoras, estufa y hasta productos de despensa. A pesar de que este sitio se encuentra en el centro de la población y

que está muy bien iluminado durante las noches, por ser un día inhábil para todos, nadie escucho ni vio nada, se

dieron cuenta hasta la 1:30 de la tarde de este miércoles.

Integrantes de la mesa directiva del comisariado comunal, reflexionaron que la causa de este atraco puede ser el

conflicto y la división que existe desde el proceso pasado en que se eligió al nuevo comisariado. Por lo tanto acusaron

directamente al jefe de tenencia, Gerardo Silverio Santiago de encabezar dichas acciones, de su oficina no sacaron

gran cosa y éste no dio aviso como debió hacerlo por ser una autoridad.

“Yo me preguntó, por qué solo las más afectadas son las oficinas que apoyamos los de la comisaría, no quiero señalar

pero es muy claro, el Jefe de Tenencia ayer se salió burlando y nunca ha querido que nosotros estemos aquí, pero el

no es dueño, si estamos aquí es por usos y costumbres”, expresó. María Teresa Sánchez Benito,

Javier Alvarado González del Consejo de Vigilancia, dijo que nunca había ocurrido una situación como ésta y todo el

tiempo, la puerta de la entrada se queda sin llave, sin candado y a veces abierta.

Para castigar a los responsables, señalaron que ya presentaron denuncia ante la Fiscalía Regional, y únicamente

estaban a la espera que el MP diera fe de los hechos al acudir al lugar para comenzar con las investigaciones

correspondientes.

Mientras tanto, los afectados desde este miércoles ya realizan guardias de seguridad por las noches y la construcción

se encuentra rodeada con cinta de seguridad.