Amaury Vergara meses atrás prometió una transformación en Chivas, palabras que en su momento carecieron de peso porque las contrataciones no fueron las esperadas, los jugadores no terminaban de convencer sobre todo con sus actuaciones en la cancha que dejaban mucho que desear, técnicos que pasaron sin pena ni gloria, no dejaron más que malos recuerdos, un mal sabor de boca, tanto en los torneos de la Liga MX como en los torneos Internacionales en los que participó el Rebaño.

Pero todo esto va quedando atrás, quedará escrito en la historia del Club Guadalajara como una de las épocas más difíciles, que parece ser han dejado un gran aprendizaje tanto a Directivos, jugadores como aficionados y esto es valorar el poder contar con un equipo de 11 mexicanos, que pese a soportar tantos altibajos nunca se esconde a la prensa, y es indispensable para todos, porque sin Chivas definitivamente nada es igual, este equipo de mexicanos en minutos es capaz de movilizar a la prensa completa y hacer que los reflectores estén en torno a ellos.Todos lo reconocen, en plena liguilla no se habla más que del plantel competitivo que tendrá Chivas, a pocos días de que concluya el torneo nuestro equipo no deja de robar cámaras.

El legado que Jorge Vergara dejó a su hijo parece que cimbró en los cimientos más profundos de la Institución. Nos encontramos con un Amaury que proyecta más madurez, que ha entendido el compromiso de ser ahora él, la cabeza que dirige este maravilloso barco Rojiblanco.

Es cierto que falta que inicie el torneo, para ver jugar a la nueva generación del Rebaño. Pero es imposible no ilusionarse y no creer que todo será diferente, que Amaury abrió la cartera, está confiando en las aptitudes de Ricardo Peláez y que juntos prometen iniciar una década de Grandeza acompañada de títulos para que la historia se siga escribiendo por su legado…Twitter: @Vichhc