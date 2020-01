Para el presidente municipal de Tuxpan, Jesús Mora González, la nueva deuda adquirida por el Gobierno del Estado, “lastima nuestra vida democrática ya que no ayuda a fortalecer la economía de los michoacanos”

En este sentido, dejó en claro que respeta la decisión tomada por los diputados locales, aunque no esté de acuerdo con el empréstito. Desde su perspectiva, “en la democracia que vivimos y que llegó con la Cuarta Transformación, la transparencia es un valor fundamental que debe vivirse todos los días y en todas las determinaciones de la vida pública”.

Mora González precisó que los gobiernos y representantes populares de izquierda se deben distinguir por la transparencia y el cuidado de la eficiencia de los recursos públicos. El punto de vista del alcalde Jesús Mora, tienen su origen luego del incremento que sufrirá el saldo de la deuda pública tras la contratación de este emprestito de más de 4 mil millones de pesos.

Por ello, aseguró que la deuda avalada por los legisladores locales “violenta estos principios, puesto que no hay claridad sobre su destino”. El ex perredista e impulsor de la política del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que no se ha dicho a dónde irán los recursos extraordinarios que deriven de la deuda, “y esto es firmar un cheque en blanco”.