-Intentaba lanzarse del piso más alto de un edifico en construcción.

-El hombre se portó agresivo y lanzó un tubo metálico y ácido para baterías a la cara de un bombero.

H. Zitácuaro, Mich, diciembre 30 de 2019.- Un sujeto estaba en lo más alto de un edificio en construcción sobre avenida

Revolución, antes de llegar al monumento a La Bandera (El Águila), y pretendía lanzarse al vacío, elementos del

Cuerpo de Bomberos se presentaron, acompañados de tres psicólogos y personal de la Fiscalía Regional y de

Seguridad Pública, el hombre se puso agresivo y lanzó un tubo y ácido a la cara de un bombero.

Los socorristas subieron hasta el noveno piso y en conjunto trataban de disuadirlo para que no se lanzara y se

calmara, pero se tornó agresivo y a un bombero le lanzó un tubo metálico que lo golpeó en la cara y también ácido

para baterias que tenía en una botella.

Durante cuatro horas trataron de controlarlo, no accediendo de buena manera, entonces se da la orden de aseguramiento, aunque también portaba un cuchillo y un gancho de metal.

El hombre de nombre Miguel, de 42 años de edad, fue controlado y personal de Policía Michoacán se hizo cargo de la

situación y lo trasladó a las instalaciones del Centro de Retención y Resguardo para Personas Infractoras

El hecho ocurrió está mañana cerca de las 10 horas. Para subir al último piso, lo hicieron sobre andamios y bardas,

pues no hay escalares terminadas.