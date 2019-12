-Inculca política migratoria del Gobierno de Michoacán, espíritu de servicio en jóvenes binacionales.

Morelia, Michoacán, a 25 de diciembre de 2019.- Para Gabriela Téllez Ortíz, quien nació hace 24 años en Santa

Bárbara, California, hija de padres michoacanos nacidos en Pátzcuaro, impulsar leyes que mejoren la calidad de vida

de las y los connacionales en el país donde decidan radicar, esa su prioridad y motivo de lucha; a ello, dice, enfocará

su potencial ahora que culminó su licenciatura en derecho.

“Mi papá quiere que abra un despacho en Michoacán, pero a mí me gustaría allá, más que nada porque me interesa

el asunto de la migración y ayudar a mis paisanos a preservar sus derechos, velar por los derechos de los niños, de

todas las personas, ante la situación actual e impulsar leyes en Estados Unidos en favor de los migrantes”, citó.

Recordó que Estados Unidos es un país de muchas culturas, “allá es urgente trabajar en leyes que preserven los

derechos de los migrantes, de la nacionalidad que sea”, destaca.

Gaby, como le dicen sus compañeros de la Secretaría del Migrante (Semigrante), donde realizó su servicio profesional,

cursó sus estudios en escuelas de Estados Unidos y Michoacán; ella se considera afortunada porque sus padres le

tramitaron su doble nacionalidad y eso le ha permitido disfrutar sus derechos en ambos países y en consecuencia

conocer su historia, leyes y culturas.

“Cuando llegué a México me confundía con la historia de Estados Unidos y México, le falta de todo un poco, pero en lo

que más batallé fue en comprender los textos, más que nada es saberlos interpretar, batallé en leer los códigos y todas

las leyes, pero ya poco a poco fui comprendiendo, me gustaba porque nunca hubo bullying, porque llevábamos

derecho comparado, de hecho les gustaba que platicara como era el derecho allá y cómo se interpretaba acá y como

homologar las leyes”, siguió.

En el ir y venir de Estados Unidos con sus padres y tres hermanos, ella se considera afortunada y reconoce que parte

fundamental ha sido el apoyo que ha recibido desde el Gobierno de Michoacán, fue por ello que eligió prestar su

servicio social en la Semigrante, pues los programas que está institución realiza por instrucción del Gobernador

Silvano Aureoles Conejo, son pieza clave en la formación de las nuevas generaciones.

“Aquí me tramitaron mi doble nacionalidad y siempre tuve el apoyo para la traducción de mis boletas de

calificaciones, de hecho en la primaria no fue tanto relajo porque siempre iban igual, donde batallé fue en la prepa,

porque ahí si era validar calificaciones; es un apoyo que le dan a las personas que vienen de allá, a los paisanos, se

siente muy bien que en México nos reciban con las puertas abiertas y que nos brinden la posibilidad de que podamos

seguir estudiando y más que nada la facilidad, porque a veces la gente viene y no sabe ni a donde llegar”

Como Gobernador de un estado binacional, del que la mitad de su población radica en Estados Unidos, Silvano

Aureoles Conejo mantiene como prioridad retribuir a los connacionales las contribuciones que hacen a la entidad con

programas y servicios que den bienestar a sus familias.

Así, durante el último semestre del año, la Semigrante aumento 26 por ciento (pasaron de 700 a 883 por mes) los

trámites en el área de traducciones, principalmente en documentos a menores de edad.