– Deberá estar terminado el 31 de marzo, atenderá a toda persona sin seguridad social.

H. Zitácuaro Michoacán, 17 de diciembre de 2019.- Por: Guadalupe Solache Rebollo. A más tardar, el próximo 31 de marzo, la obra de sustitución del Centro de Salud Urbano de Zitácuaro deberá estar terminada para atender las demandas de la población, señaló el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3.

Precisó que desde que se derribaron las viejas instalaciones, de forma constante ha dado seguimiento al tema, y con agrado al pasar por el lugar se va dando cuenta de las acciones que se realizan en el terreno por parte de la empresa responsable. Si bien es cierto que aun no se ha colocado lo que es la primera piedra, ya se quitó toda la vieja estructura y por el momento se está compactando la tierra para levantar lo que será el nuevo Centro de Salud.

De acuerdo a la programación de dicha obra, ésta deberá estar terminada el 31 de marzo, y a partir de ese momento, tendrá la enorme función de atender a toda la población abierta que no tenga seguridad social. Sobre todo, porque a partir del 1 de enero desaparece lo que es el Seguro Popular, entonces en los Centros de Salud no debe haber rechazo y se debe atender a todos los que necesiten los servicios de salud.

“Tienen que acelerar el paso, además este tema de Zitácuaro no es el único que se está atendiendo, me da gusto decir que se está construyendo el Centro de Salud de la comunidad de El Espinal en Jungapeo, también se está dignificando el de Coporundio de Huetamo, se debe tener todo listo para atender a quienes lo necesiten, no habrá rechazo alguno, no tendrán que presentar póliza y todo será gratuito por instrucciones del Gobierno Federal”, explicó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria.

García Hurtado, añadió que la dependencia a su cargo seguirá trabajando de forma normal, por el momento están enfocados en el tema de la vacuna contra la influenza, donde se pretende aplicar poco más de 34 mil dosis. Actualmente no hay ningún caso positivo de esta enfermedad, pero por el clima se espera un aumento en los casos, la tendencia es subir.

Reconoció que la ventaja es que la población acepta el biológico, de hecho cuando hubo un desabasto temporal, muchos querían acceder a su aplicación y estuvieron al pendiente para que se normalizara la distribución. Hasta ahora todos los Centros de Salud disponen de esta vacuna