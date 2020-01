· Presenta OCCMundial la encuesta anual sobre autoevaluación laboral de los mexicanos en 2019.

· Falta de empleo en el país y situación económica nacional, los principales factores por los que las personas consideran que les fue mal en términos de empleo este año.

· El 88% se mantiene positivo sobre las oportunidades laborales en 2020.

Tlalnepantla, Estado de México, a 30 de diciembre de 2019.- Al hacer una evaluación de su situación

laboral en 2019, 65% de los profesionistas mexicanos asegura que ésta empeoró en comparación con

el año 2018, reveló la encuesta anual realizada por OCCMundial, el Centro de Carrera Profesional,

orientada a conocer la opinión de los trabajadores en México sobre su situación laboral en el año.

Al preguntarles por qué califican su situación laboral peor este año, el 38% dijo que no consiguió

empleo; el 34% se quedó sin trabajo; el 11% comentó tener un sueldo menor al que tenía

anteriormente; 10%, por su parte, señaló que no tuvo ningún tipo de beneficio laboral, ni aumento

salarial, ni más prestaciones ni crecimiento; el 2% sostuvo que su PYME quebró.

Al dar detalle de las razones de por qué empeoró su situación laboral, los encuestados destacaron:

· 33% Por la situación económica nacional

· 30% Porque no hay empleo en el país

· 15% Falta de decisión de buscar mejores oportunidades laborales

· 8% Falta de capacitación

· 6% Cuestión de mala suerte

· 5% Por la situación económica global

· 3% Porque ahora tiene una jornada laboral de 12 horas o más

Por otra parte, el 20% dijo que su situación laboral fue igual que en 2018, mientras que sólo el 15% dijo

que fue mejor en comparación al año anterior.

De ese 15% que asegura que su situación laboral mejoró en 2019, detallaron que lo lograron porque:

· 47% obtuvo un mejor trabajo que el que tenía

· 26% se mantuvo actualizado y en capacitación constante

· 24% estaba desempleado y consiguió empleo

· 23% logró balancear mejor su trabajo con su vida personal

· 22% recibió más y mejores prestaciones

· 9% obtuvo una promoción

· 4% emprendió su propio negocio

Al preguntarles sobre qué factores influyeron para mejorar su situación laboral, 32% dijo que fue

cuestión de decisión al enfocarse en buscar y encontrar mejores oportunidades; 15% lo atribuyó a que mejoró sus

competencias y habilidades; 14% asegura que fue porque mejoró sus habilidades de liderazgo; 12% señala que fue la

capacitación porque gracias a ésta adquirieron nuevas habilidades a través del aprendizaje; 12% mencionó que fue

estrategia al establecer metas y alcanzarlas; 6% lo atribuyó al compromiso porque se comprometieron más con su

carrera profesional y con la compañía. En cuanto al 20% que mantuvo sin cambios su situación laboral este año, el 48%

dijo que fue porque no encontró un mejor empleo; 29% señaló que fue porque no obtuvo ningún tipo de crecimiento

laboral; 11% no obtuvo ni aumento de sueldo ni mejores prestaciones. Para la mayoría de estos profesionistas los

principales factores que influyeron para que su situación laboral se mantuviera igual fueron la falta de oportunidades

para crecer en su empresa (65%), la falta de capacitación (15%), la falta de búsqueda de mejores alternativas (12%) y

por quedarse en su zona de confort (8%). Por último, 88% de los profesionistas mexicanos está esperando que las

oportunidades laborales sean mejores para el próximo año, lo que significa 8% menos que el año pasado. El 10% dijo

que no cree que cambie, que se mantendrá igual que en 2019; y 2% aceptó ser pesimista y consideró que laboralmente

hablando, 2020 será peor que en 2019. La encuesta se realizó en los meses de noviembre y diciembre de 2019 a 1,500

personas. El 34% tiene entre 40 o 49 años, 30% entre 30 y 39 años, 19% más de 50 años y 17% entre 20 y 29 años.