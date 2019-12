-Con la participación de comunicadores, comunicadoras, fotógrafos y editores, entre otros, se llevó a cabo el Taller para Medios de Comunicación en materia de Diversidad Sexual y Lenguaje Inclusivo.

Morelia, Michoacán, a 13 de diciembre de 2019.- Tras reconocer plenamente la importancia de los medios de comunicación en la construcción de una sociedad más democrática, tolerante e inclusiva, la Coordinadora General de Comunicación Social, Julieta López Bautista, presentó el Taller en Diversidad Sexual y Lenguaje Inclusivo, dirigido profesionistas de la comunicación y el periodismo.

Acompañada de Nuria Gabriela Hernández Abarca, secretaria de Igualdad Sustativa y Desarrollo de las Mujeres y del director del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, Carlos Bukantz Garza; López Bautista resaltó que en Michoacán, la visibilización de la intolerancia, la violencia, la inequidad, los estigmas y esterotipos, “es una cruzada social y de la administración del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, que no tiene vuelta de hoja”.

En este marco, reconoció y agradeció a Raúl Martínez Rojas y a Daniel Marín Mercado, del Colectivo Michoacán es Diversidad, por su apoyo para la realización de este taller dirigido a sensibilizar y brindar a las y los comunicadores, las herramientas necesarias para un manejo correcto del lenguaje inclusivo y en materia de diversidad sexual.

Ante comunicadores y comunicadoras de diversos medios informativos, Julieta López asentó que para que la lucha iniciada por una sociedad más democrática, equitativa y tolerante, “se ocupa que la población reciba el mensaje correcto, ese que se escucha y se pasa de voz en voz, de lectura en lectura”.

En este tenor, la titular de la Seimujer, afirmó que el taller convocado por la CGCS, “es muy importante, porque lo que no se dice, no existe y no se visibiliza”; por ello la importancia, citó, de trabajar de la mano con los medios de comunicación.

Se trata, dijo, de lograr que todas las expresiones sean escuchadas y tomadas en cuenta y, desde el Gobierno del Estado, “estamos trabajando para cumplir el compromiso del Gobernador Silvano Aureoles, de atender todas las formas de ser persona, a través de distintas acciones llevadas a lo largo y ancho de la entidad”.

Durante el transcurso de varias horas, las y los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer cómo ha sido, de entrada, este proceso que iniciaron diversos grupos de activistas de la comunidad LGBTTTi; además de adentrarse en el manejo del lenguaje ideal, sin estereotipos, sin marcas que dañen a las personas, dejando a su paso intolerancia y violencia.